В Калуге появился знак "Калужское гостеприимство-2020"

Шестого июля в Калуге были подведены итоги конкурса по разработке графического знака "Калужское гостеприимство-2020".

Эти знаком будут отмечены лучшие предприятия города, работающие в сфере услуг.

Знак "Калужское гостеприимство-2020", победивший в конкурсе, представляет собой четырехлистник, украшающий парадные входы в Гостиный двор.

Разработчики сообщили, что Гостиный двор строился для того, чтобы привлечь богатых покупателей из других российских регионов.

Этим знаком будут отмечать туристические компании, а также организации, работающие в сфере торговли.

На конкурс было представлено 16 творческих работ, сообщили в пресс-службе Горуправы города.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Минска решили организовать творческий конкурс под названием "Минск — твои яркие ассоциации". Цель конкурса — обобщить эти самые яркие ассоциации, чтобы сформировать собственный стиль столицы Белоруссии и ее узнаваемый международный облик.