На этой неделе министерство Чеченской Республики по туризму планирует организовать экстремальную внедорожную экспедицию "Патриоты гор".
Предполагается, что участники поездки посетят четыре горных района республики:
Участники экспедиции планируют стартовать с озера Кезеной-Ам, а финишировать на ВТРК "Ведучи". В ходе поездки путешественники увидят один из самых высоких водопадов республики — Нохчи-Келойский водопад, а также уникальное архитектурное строение Шаройский башенный комплекс, построенный в ХIV-XVI вв.
"Маршрут, подготовленный нами для вас, очень живописный и малоизвестный", — сообщил министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.
Участие бесплатное.
Сообщается, что для участия в экспедиции нужны: внедорожник, опыт вождения в горах по бездорожью, полный бак и отличное настроение.⠀
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Чечни взяли курс на развитие туризма.
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