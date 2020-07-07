В Чеченской Республике пройдет экстремальная внедорожная экспедиция

На этой неделе министерство Чеченской Республики по туризму планирует организовать экстремальную внедорожную экспедицию "Патриоты гор".

Предполагается, что участники поездки посетят четыре горных района республики:

Веденский;

Шатойский;

Шаройский;

Итум-Калинский.⠀

Участники экспедиции планируют стартовать с озера Кезеной-Ам, а финишировать на ВТРК "Ведучи". В ходе поездки путешественники увидят один из самых высоких водопадов республики — Нохчи-Келойский водопад, а также уникальное архитектурное строение Шаройский башенный комплекс, построенный в ХIV-XVI вв.

"Маршрут, подготовленный нами для вас, очень живописный и малоизвестный", — сообщил министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

Участие бесплатное.

Сообщается, что для участия в экспедиции нужны: внедорожник, опыт вождения в горах по бездорожью, полный бак и отличное настроение.⠀

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Чечни взяли курс на развитие туризма.