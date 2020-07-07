В 2020 году в Краснодаре откроется отель Hampton by Hilton

В 2020 году в Краснодаре откроется трехзвездочный отель Hampton by Hilton. ООО "Кеско-Краснодар" сдаст его в эксплуатацию уже в этом году.

В реализацию проекта было вложено более 850 млн рублей.

Компания "Кеско-Краснодар" на пять лет получит льготу по уплате налога на имущество.

"Высокий спрос гарантирует выручку и быстрый возврат инвестиций. Мы заинтересованы в поддержке вложений, в создании новых инфраструктурных объектов в туристической сфере", — отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева.

Гостиничный комплекс рассчитан на 109 номеров. Кроме того, здесь будут находиться:

конференц-залы;

ресторан;

бар;

спортзал;

подземная автостоянка.

Каждый год Краснодар посещает более 1 млн туристов, около 90% гостей — это люди, приезжающие на различные деловые мероприятия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи открылась сеть отелей Sirius Hotels.