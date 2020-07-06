Необычные отели открылись на курорте "Роза Хутор"

Несколько необычных гостиниц открылись в комплексе "Моя Россия" курорта "Роза Хутор". Культурно-этнографический центр был в свое время создан к зимним Олимпийским играм. Его архитектурный ансамбль возведен с учетом многовековых традиций домостроения различных регионов России и включал в себя 11 павильонов. Сейчас в трех из них появились новые креативные отели. "Невский" разместился в петербургском особняке XIX века, "Кижи" — в знаменитом деревянном срубе Архангельской области, а "Сибирь" в тереме из теса.

"Мы хотим показать, что русское гостеприимство ничуть не хуже зарубежного и соответствует самым строгим мировым стандартам", — рассказал управляющий отелями "Невский" и "Кижи" Владимир Масютин.

Одним из создателей интерьеров отелей стал Валентин Юдашкин. Модельеру удалось очень тонко передать соответствующую каждому атмосферу. Так, "Невский" встречает гостей прохладой белых ночей, прямо в холле установлены уютные лавочки и кованые фонари. Потолок салона украшают изящные фрески, напоминающие роспись театров, на стенах — цветные гравюры с видами Санкт-Петербурга. Подчеркивает атмосферу аристократии XIX века изящная мебель слоновой кости и роскошный текстиль. Прямо в холле отеля расположилось кафе "Брioшъ", где можно попробовать блюда русской кухни соответствующего времени. Встречает гостей музыка Чайковского.

"В отеле всего 11 номеров, площадь самого маленького составляет 24 квадратных метра. Есть и двухкомнатный люкс, его площадь больше 60 квадратных метров. Интерьер отеля сочетает в себе различные питерские стили — от барокко до классицизма. Вся мебель выполнена на заказ в Италии и Франции, что полностью соответствует духу XIX века. В номерах мы используем очень качественный текстиль итальянского бренда Frette", — пояснил Владимир Масютин.

Напротив "Невского" расположились "Кижи". Переступая порог добротного сруба, словно попадаешь в палаты Ивана Грозного. Тяжелая мебель из массива, роспись русской вязью под потолками, авторские светильники из латуни и золотые рыбки, которые плещутся на ковре под ногами. Бонус — вид на горную реку Мзымта из окон горницы.

"В отеле "Кижи" — всего шесть номеров. Они очень просторные — самый маленький — 36 квадратных метров, это удобно для путешественников с детьми, легко можно поставить дополнительную кровать. Изюминка отеля — двухэтажный номер с винтовой лестницей с двумя спальнями для большой семьи или компании", — комментирует управляющий.

Добротностью и теплотой встречает гостей и отель "Сибирь", который рассчитан на семь номеров. Мебель здесь из массива сибирской лиственницы — дерева, на котором "стоит" Венеция. Украшают интерьер необычные лампы с абажурами в виде матрешек, оловянных солдатиков, а то и самоваров. Позавтракать и пообедать можно в "Пельменной". Для приготовления блюд здесь используются продукты и из северных регионов страны. Наравне с пельменями особой популярностью пользуется строганина. Замечательное дополнение к отдыху — музей уральских самоцветов. Вход в него охраняет череп бизона, которому более 20 тысяч лет.

Несмотря на то, что сам этнографический центр "Моя Россия" пока закрыт для посещения, необычные отели уже радуют гостей русским гостеприимством по международным стандартам. Кроме них с 1 июля на курорте "Роза Хутор" готовы принять отдыхающих 14 гостиниц:

Radisson;

Park Inn;

Golden Tulip;

Tulip Inn;

Mercure;

Valset — в Роза Долине;

Medical Spa-отель Rosa Springs;

Riders Lodge;

Rosa Village;

Green Flow;

Ski Inn SPA Hotel;

AYS Design;

BoogelWoogel Bar & Hotel;

"Приют Панды" — в Горной Олимпийской деревне.

До 15 июля курорт предлагает при покупке онлайн весьма привлекательные тарифы на пакеты с проживанием:

"Активные выходные";

"В горы всей семьей";

"Перезагрузка в горах";

"Я выбираю горы".

Выгода для гостей по таким спецпредложениям составит от 31 до 50%.

В своей деятельности курорт следует всем рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19: организовано соблюдение социальной дистанции, используются индивидуальные средства защиты, кабинки подъемников, поручни и рабочие поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами ежедневно. Во всех основных общественных зонах и номерном фонде доступны антисептики, обеспечена регулярная влажная уборка дезинфицирующими средствами. В кассах, инфоцентрах и отелях создана бесконтактная среда.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами, общей протяженностью 102 километра, 29 подъемников. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают 15 отелей разной категории звездности. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями. Семь лет подряд, начиная с 2013 года, "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards.