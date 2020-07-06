В Пермском крае построили горнолыжный курорт

Губернатор Пермского района Дмитрий Махонин посетил поселок Усьву. Он изучил возможность создания здесь спортивного комплекса.

Сейчас Усьва является точкой притяжения для туристов, так как здесь расположен природный комплекс.

"Это место может стать круглогодичной базой для активного отдыха: в летний сезон здесь можно осуществлять сплавы по реке, а зимой — кататься на горных лыжах", — считает Махонин.

Сообщается, что проект горнолыжного комплекса "Усьва" уже готов. В настоящее время он находится на первой стадии реализации.

Здесь планируется установить подъемник и построить восемь трасс разного уровня сложности.

Предполагается, что в первый год работы комплекс "Усьва" сможет принять 80 тысяч отдыхающих. Открытие комплекса позволит создать около 100 новых рабочих мест.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Красная Поляна" попала в топ-3 самых посещаемых горнолыжных курортов.