Ростуризм поможет властям Улан-Удэ в реконструкции центра города

Глава ведомства Зарина Догузова приехала в Бурятию в конце прошлой недели для того, чтобы изучить регион, а также провести совещания, на которых обсуждались вопросы развития туризма в республике.

Догузова считает, что у города есть хороший туристический потенциал. Для его реализации нужно осуществить комплексный план мероприятий.

"Она пообещала оказать методическую помощь Улан-Удэ, чтобы при реконструкции исторического центра сохранить уникальность объектов культурного наследия, при этом создать комфортную среду для гостей столицы", — сообщили в мэрии.

Сейчас городские власти разрабатывают варианты финансирования реконструкции центра Улан-Удэ. В настоящее время центр столицы разделен на 18 кварталов, в которых есть объекты культурного наследия. Планируется, что все они будут отреставрированы и перенесены в единый исторический центр — Соборный квартал. Для реализации данного проекта потребуется более 200 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм в Бурятии поддержат грантами.