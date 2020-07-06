В районе горы Дионисия под Анадырем появится туристическая база

У подножия горы Дионисия, в нескольких километрах от Анадыря, появится туристическая экологическая база. На ее территории установят оздоровительный банный комплекс и беседки. Первые выезды к месту отдыха будут организованы уже в июле.

Некоторые работы по благоустройству объекта уже завершены. Часть строительных материалов в Анадырь будут доставлять морем.

"Это будет туристическая экологическая база. Туда уже привезли столы, лавки, подрядчик завершает работы по изготовлению мангальных зон. В августе должны прийти деревянные беседки и новый оздоровительный банный комплекс", — пояснили в департаменте.

Сообщается, что первые туристы смогут здесь отдохнуть уже в июле. Поездки будут осуществляться на двух-трех ТРЭКОЛах группами по 16 человек.

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