В Санкт-Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB. Так будут обозначать организации, в которых соблюдены все антивирусные меры.
Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.
Стоит отметить, что Северная столица стала первым российским городом, который решил примкнуть к данной международной инициативе.
Это позволит гостям и жителям города легко узнавать, в каких организациях и заведениях соблюдаются все необходимые антивирусные меры.
Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что город готов к открытию туристического сезона. Северная столица начнет принимать туристов, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация. В комитете по туризму разработали дорожную карту, согласно которой будут открывать культурные учреждения.
До ее создания специалисты изучили опыт европейских стран, которые уже прошли пик эпидемии COVID-19.
С 2020 года некоторые скважины и колодцы владельцев частных домов начнут облагаться налогом.