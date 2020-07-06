В Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB

В Санкт-Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB. Так будут обозначать организации, в которых соблюдены все антивирусные меры.

Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Стоит отметить, что Северная столица стала первым российским городом, который решил примкнуть к данной международной инициативе.

Это позволит гостям и жителям города легко узнавать, в каких организациях и заведениях соблюдаются все необходимые антивирусные меры.

Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев заявил, что город готов к открытию туристического сезона. Северная столица начнет принимать туристов, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация. В комитете по туризму разработали дорожную карту, согласно которой будут открывать культурные учреждения.

До ее создания специалисты изучили опыт европейских стран, которые уже прошли пик эпидемии COVID-19.