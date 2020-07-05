Уже в начале осени жители России смогут отправиться за рубеж для отдыха. С начала сентября европейские страны начнут открывать свои границы для россиян.

Об этом рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"На минувшей неделе мы обсуждали это с консулами стран, входящих в Евросоюз. В результате мы пришли к выводу, что сейчас есть очевидная потребность ряда европейских стран в российских туристах. Поэтому они будут делать все для возможного открытия границ. Мы не исключаем, что поэтапное открытие заграничного туризма может начаться уже в сентябре" , - пояснил эксперт.