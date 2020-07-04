Подсчитана стоимость отдыха в Крыму этим летом

Семье из трех четырех человек самостоятельный отдых в Крыму обойдется в 20 тысяч за 10 дней при условии, что семья будет проживать в мини-отеле.

Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей Tvil. ru.

По информации сервиса, цена за отдых будет отличаться в разных городах полуострова. Например, в Ялте за 8 дней придется потратить около 30 тысяч рублей.