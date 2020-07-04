Семье из трех четырех человек самостоятельный отдых в Крыму обойдется в 20 тысяч за 10 дней при условии, что семья будет проживать в мини-отеле.
Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей Tvil. ru.
По информации сервиса, цена за отдых будет отличаться в разных городах полуострова. Например, в Ялте за 8 дней придется потратить около 30 тысяч рублей.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.