Несмотря на то что российские туристы пока не могут поехать отдыхать в Черногорию, местные туроператоры активно готовятся к приему путешественников.
В Тивате уже возобновили работу отели, кафе и рестораны. Гостиницы и отели предоставляют скидки до 50%.
Черногория успешно справились с карантином. Страна возвращается в привычному ритму жизни.
С 1 июня возобновился турпоток в Черногорию.
На данный момент страну могут посещать только туристы из соседних стран.
Власти Черногории решили возобновить туристические чартерные рейсы.
С 18 мая начали работать пляжи, кафе, бары и рестораны. Другие предприятия сферы обслуживания также принимают посетителей. Никаких особых ограничений для туристов в стране нет.
Ранее "Правда.Ру" писала о живописных городах Черногории, которые стоит посетить.
Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.