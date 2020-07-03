В Черногории ждут российских туристов

Несмотря на то что российские туристы пока не могут поехать отдыхать в Черногорию, местные туроператоры активно готовятся к приему путешественников.

В Тивате уже возобновили работу отели, кафе и рестораны. Гостиницы и отели предоставляют скидки до 50%.

Черногория успешно справились с карантином. Страна возвращается в привычному ритму жизни.

С 1 июня возобновился турпоток в Черногорию.

На данный момент страну могут посещать только туристы из соседних стран.

Власти Черногории решили возобновить туристические чартерные рейсы.

С 18 мая начали работать пляжи, кафе, бары и рестораны. Другие предприятия сферы обслуживания также принимают посетителей. Никаких особых ограничений для туристов в стране нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о живописных городах Черногории, которые стоит посетить.