На дальневосточных гектарах в Якутии появится природный парк "Чукул"

Получатели дальневосточных гектаров в Якутии планируют создать природный парк "Чукул" для развития туризма в регионе.

"Основа природной территории парка — сосновый бор и березовые рощи, здесь протекает река Чукул, есть два рыбных озера, окруженные живописными лесными лугами. Такой природный парк — идеальное место для занятий спортом, рыбалки, комфортного детского отдыха", — говорится на сайте Минвостокразвития.

Из-за пандемии коронавируса работы по развитию природного парка были приостановлены. По мере отмены ограничений плановая работа возобновляется.

По словам одного из получателей дальневосточного гектара Олега Степанова, главная цель проекта природного парка "Чукул" в том, чтобы улучшить качество природной среды на территориях, расположенных рядом с Якутском.

Иными словами, здесь планируется проводить работу по сохранению природных объектов, развивать экологическое сознание у местных жителей, а также внедрять альтернативные источники энергии и "зеленые технологии".