В Тюмени откроется уникальный термальный курорт

В Тюмени скоро завершатся работы по созданию оздоровительного комплекса с аквапарком и инфраструктурой.

Уникальный термальный курорт рассчитан на 500 посетителей.

Комплекс будет включить в себя:

бани;

бассейн;

джакузи;

сауны;

кафе здорового питания;

горячий минеральный источник.

На данный момент завершается вторая очередь термального курорта, площадью 3,5 тыс. квадратных метров.

"Данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов", — считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы из разных стран мира мечтают увидеть удивительную природу Прибайкалья. Но часто туристам приходится останавливаться в палатках и довольствоваться "диким" отдыхом. Ситуацию решил исправить предприниматель Лев Асалханов. На берегу Братского водохранилища он строит уникальный гостиничный комплекс "Сагаан Морин".