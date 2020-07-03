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В Тюмени откроется уникальный термальный курорт

Туризм » Путешествия

В Тюмени скоро завершатся работы по созданию оздоровительного комплекса с аквапарком и инфраструктурой.

Уникальный термальный курорт рассчитан на 500 посетителей.

Комплекс будет включить в себя:

  • бани;
  • бассейн;
  • джакузи;
  • сауны;
  • кафе здорового питания;
  • горячий минеральный источник.

На данный момент завершается вторая очередь термального курорта, площадью 3,5 тыс. квадратных метров.

"Данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов", — считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы из разных стран мира мечтают увидеть удивительную природу Прибайкалья. Но часто туристам приходится останавливаться в палатках и довольствоваться "диким" отдыхом. Ситуацию решил исправить предприниматель Лев Асалханов. На берегу Братского водохранилища он строит уникальный гостиничный комплекс "Сагаан Морин".

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