В Алтайском крае приостановили взимание курортного сбора

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания решили изменить систему курортного сбора в городе-курорте Белокурихе. В связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией, курортный сбор временно приостанавливается. В 2021 и 2022 году он будет снижен с 50 до 30 рублей.

Напомним, что средства сбора идут на развитие инфраструктуры курорта.

"Депутаты поддержали законопроект, в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, взимание сбора в этом году приостановлено. В 2021 и 2022 годах сбор снизится с 50 до 30 рублей, а с жителей Алтайского края он вообще не будет взиматься. Это мера поддержки отрасли, находящейся в сложной ситуации, и которую ждет долгий процесс восстановления", — поясняют в пресс-службе заксобрания.

Ранее была реализована еще одна мера поддержки санаториев Белокурихи. Им разрешили не платить сбор до конца 2020 года в спецфонд и тратить эти деньги на свои нужды. Но позднее они должны будут вернуть эти средства.