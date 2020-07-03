В Приморье стартовал конкурс для туристических организаций

Власти Приморского края анонсировали начало конкурса для компаний, которые занимаются развитием туризма в регионе. Всего будут выбраны восемь победителей, все они получат субсидию, которую можно будет потратить на проведение мероприятий в сфере туризма и рекламу.

"Мы планируем распределить восемь грантов по одному миллиону рублей", — рассказали в правительстве.

Для участия в конкурсе до 15 июля нужно подать заявку.

Также в Приморье принимают документы на получение субсидий на благоустройство туристических мест отдыха.

"На благоустройство мест туристского показа планируется направить 10 миллионов рублей юридическим лицам, 47 миллионов — муниципальным образованиям", — отметили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России стартовал конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Желающие могут подать заявку на участие до 10 июля.