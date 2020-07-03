Стратегию развития туризма в Иркутской области разработают к сентябрю

В пятницу, 3 июля, в Иркутской области состоялось первое заседание Координационного совета по развитию туризма.

"Туристский потенциал региона в полном объеме не задействован: отрасль формирует лишь 0,7% валового регионального продукта. При этом большой удар по развитию внутреннего туризма нанесла пандемия коронавируса. Эту ситуацию мы должны использовать для переориентации рынка туристических услуг", — заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Он также отметил, что сейчас нужно предпринять все возможное для усиленного развития туризма в Приангарье. Для этого также важно развивать транспортную и обеспечивающую инфраструктуру. Кроме того, должны проводиться работы, направленные на минимизацию ущерба экосистеме Байкала.

К концу 2024 года турпоток в регион планируется увеличить на 80% — до 3,1 млн человек.

Стратегия развития туризма в Иркутской области до 2036 года и перечень мероприятий по ее реализации будут разработаны и утверждены до сентября 2020 года.