Россияне признали Петербург самым желанным городом для путешествий

Согласно данным сервиса "Яндекс.Путешествия", для российских туристов Санкт-Петербург является самым желанным городом для путешествий. В опросе приняли участие более 5 тысяч россиян.

"Петербург — центр всесезонного туризма. Задача, поставленная губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, — дать новый старт туризму, сделать так, чтобы любому гостю здесь было чем заняться. Петербург — не только культурная, но и туристская столица России", — заявил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, комментируя данные опроса.

Также в исследовании подчеркивается, что 81% опрошенных готовы соблюдать все санитарные требования во время поездок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург готов к открытию туристического сезона. Комитет по туризму разработал дорожную карту, согласно которой будут открывать культурные учреждения города.