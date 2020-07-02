Согласно данным сервиса "Яндекс.Путешествия", для российских туристов Санкт-Петербург является самым желанным городом для путешествий. В опросе приняли участие более 5 тысяч россиян.
"Петербург — центр всесезонного туризма.
Задача, поставленная губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, — дать новый старт туризму, сделать так, чтобы любому гостю здесь было чем заняться.
Петербург — не только культурная, но и туристская столица России", — заявил председатель комитета по туризму Сергей Корнеев, комментируя данные опроса.
Также в исследовании подчеркивается, что 81% опрошенных готовы соблюдать все санитарные требования во время поездок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петербург готов к открытию туристического сезона. Комитет по туризму разработал дорожную карту, согласно которой будут открывать культурные учреждения города.
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