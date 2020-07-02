В Индонезии принялись восстанавливать доверие туристов к путешествиям

Власти Индонезии считают, что меры, направленные на то, чтобы восстановить доверие туристов, являются главным фактором для успешного развития туризма.

На данный момент, все страны утратили доверие путешественников из-за пандемии коронавируса, заявила заместитель отдела маркетинга министерства туризма и креативной экономики страны Ниа Ниская.

Она считает, что в Индонезии удалось зафиксировать положительную динамику в борьбе с COVID-19, и здесь постепенно восстанавливается доверие к индустрии туризма.

Министерство разработало и внедряет "протоколы чистоты, здоровья и безопасности" (CHS).

Власти запускают кампанию #JustStayInIndonesia ("Просто оставайтесь в Индонезии"). Ее цель привлечь к путешествиям семьи, пары и индивидуальных туристов.

Для привлечения иностранных гостей министерство готовит кампанию #DreamNowTravelTomorrow ("Мечтайте сейчас, путешествуйте завтра"), в том числе и для информирования о разработанных протоколах.

"Мы должны присутствовать на рынках, показывая то, что вдохновляет туристов", — сказала Ниа Ниская.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турпоток из России в Индонезию в 2019 году вырос на 26%.