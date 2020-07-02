Новая сеть отелей Sirius Hotels, открывшаяся в городском округе Сириус рядом с Сочи, собирается заниматься развитием не только развитием традиционного курортного отдыха, но и реализацией программы "умного туризма".
"Мы работаем в нескольких направлениях: популярный пляжный и семейный отдых, активный отдых, а также планируем развивать умный отдых, связанный с посещением объектов Парка науки и искусств "Сириус" и просветительскими мероприятиями, — сообщил генеральный управляющий сети отелей Sirius Hotels Александр Биба.
Он добавил, что в их задачи также входит и развитие качественного отдыха на черноморском побережье.
Общий номерной фонд Sirius Hotels составляет 5 013 номеров.
Так как отели расположены рядом с многофункциональным пространством Парк науки и искусства "Сириус", у посетителей будет возможность совмещать курортный отдых и интеллектуальный досуг.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи готовятся к курортному сезону.
Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной