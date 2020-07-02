В Сочи открылась сеть отелей Sirius Hotels

Новая сеть отелей Sirius Hotels, открывшаяся в городском округе Сириус рядом с Сочи, собирается заниматься развитием не только развитием традиционного курортного отдыха, но и реализацией программы "умного туризма".

"Мы работаем в нескольких направлениях: популярный пляжный и семейный отдых, активный отдых, а также планируем развивать умный отдых, связанный с посещением объектов Парка науки и искусств "Сириус" и просветительскими мероприятиями, — сообщил генеральный управляющий сети отелей Sirius Hotels Александр Биба.

Он добавил, что в их задачи также входит и развитие качественного отдыха на черноморском побережье.

Общий номерной фонд Sirius Hotels составляет 5 013 номеров.

Так как отели расположены рядом с многофункциональным пространством Парк науки и искусства "Сириус", у посетителей будет возможность совмещать курортный отдых и интеллектуальный досуг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи готовятся к курортному сезону.