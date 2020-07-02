В Узбекистане создан Китабский геологический национальный парк

30 июня президент Узбекистана подписал указ "О создании Китабского геологического национального природного парка в форме государственного учреждения по охране природы".

Цель данного постановления в том, чтобы укрепить место и статус в геологии уникальных природных памятников, сформировавшихся в течение многих сотен лет, и международно признанного разреза "Зинзильбан" девонского периода, расположенных на территории Китабского государственного геологического заповедника. Кроме того, власти планируют развивать геотуризм и экономический потенциал республики.

Стоит напомнить, что Китабский государственный заповедник был создан в 1979 году. Он известен своими уникальными памятниками природы, древними ископаемыми формами морской флоры и фауны, а также редчайшими на Земле стратиграфическими разрезами.

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