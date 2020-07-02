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Туроператорам упростили работу в зоне Чернобыльской АЭС

Туризм » Путешествия

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения приняло решение упростить процедуру для ведения туристической деятельности. Так, теперь для оказания туристических услуг на территории отчуждения не нужно получать специальные разрешения.

В настоящий момент туристические компании для того, чтобы иметь возможность предоставить туристические услуги на территории Чернобыля, заключают три договора:

  • об оказании услуг по подготовке программы пребывания и организации посещения зоны отчуждения;
  • на проведение индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей;
  • о предоставлении услуг с прямого радиационно-дозиметрического контроля автотранспорта.

Штрафы для любителей нелегального туризма, связанного с посещением заброшенных мест в Чернобыльской зоне, будут увеличены в 100 раз. Минимальный штраф за данное нарушение будет составлять 17 тыс. грн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года.

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