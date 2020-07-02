Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения приняло решение упростить процедуру для ведения туристической деятельности. Так, теперь для оказания туристических услуг на территории отчуждения не нужно получать специальные разрешения.
В настоящий момент туристические компании для того, чтобы иметь возможность предоставить туристические услуги на территории Чернобыля, заключают три договора:
Штрафы для любителей нелегального туризма, связанного с посещением заброшенных мест в Чернобыльской зоне, будут увеличены в 100 раз. Минимальный штраф за данное нарушение будет составлять 17 тыс. грн.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года.
Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной