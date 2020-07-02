Туроператорам упростили работу в зоне Чернобыльской АЭС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения приняло решение упростить процедуру для ведения туристической деятельности. Так, теперь для оказания туристических услуг на территории отчуждения не нужно получать специальные разрешения.

В настоящий момент туристические компании для того, чтобы иметь возможность предоставить туристические услуги на территории Чернобыля, заключают три договора:

об оказании услуг по подготовке программы пребывания и организации посещения зоны отчуждения;

на проведение индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей;

о предоставлении услуг с прямого радиационно-дозиметрического контроля автотранспорта.

Штрафы для любителей нелегального туризма, связанного с посещением заброшенных мест в Чернобыльской зоне, будут увеличены в 100 раз. Минимальный штраф за данное нарушение будет составлять 17 тыс. грн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года.