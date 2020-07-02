Новгородские власти продают дворянские усадьбы за один рубль

Заброшенные дворянские усадьбы, а также другие старинные здания Новгородской области выставлены на продажу. Желающие могут их приобрести всего за один рубль.

В рамках реализации проекта "Культурное наследие в хорошие руки" 12 объектов, которые представляют собой историческую ценность, выставят на торги.

"Часть строений продаются всего за рубль. При этом будущий владелец берёт на себя обязательство восстановить здание и сохранить облик памятника культуры. Земельный участок в таком случае приобретается по рыночной стоимости", — пояснили в департаменте имущественных отношений регионального министерства инвестиционной политики.

Там считают, что грамотное использование усадеб станет успешным бизнес-проектом, в частности, в сфере туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как спасти и сохранить памятники деревянного зодчества.