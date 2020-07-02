Севастополь и Екатеринбург объединились для развития туризма

Центры туризма Севастополя и Екатеринбурга объединились для развития туризма. Муниципальное казенное учреждение "Столица Урала" и Государственное автономное учреждение "Центр развития туризма" Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве.

Теперь представители туриндустрии Урала и Севастополя будут обмениваться опытом и укреплять межрегиональные связи.

"Подписание соглашения заложило фундамент дружбы и сотрудничества, а опыт коллег из Екатеринбурга позволит крымскому городу-герою эффективно использовать имеющиеся ресурсы для привлечения туристического потока в Севастополь", — сообщила директор ГАУ "Центр развития туризма" Валерия Бровцына.

Директор МКУ "Столица Урала" Алексей Котомцев уверен, что сотрудничество двух городов будет успешным и взаимовыгодным. Он убежден, жителей Крыма и Урала объединяет то, что они живут в уникальных своей историей городах, которые будут интересны иностранных гостям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Севастополь готов принять туристов с 15 июня.