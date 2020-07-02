Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Белоруссии заявили о победе над коронавирусом
В Бахрейне создали робота для борьбы с COVID-19
У московского бизнесмена украли два грузовика фисташек
Визовые центры Финляндии откроются в 18 российских городах
Украинские шахтеры устроили митинг под окнами Зеленского
В Сиднее строится 40-этажный деревянный небоскреб
На ЕГЭ по истории и биологии спросят про коронавирус
Легковой автомобиль протаранил здание школы
Украинский нацбанк остался без руководителя

Севастополь и Екатеринбург объединились для развития туризма

Туризм » Путешествия

Центры туризма Севастополя и Екатеринбурга объединились для развития туризма. Муниципальное казенное учреждение "Столица Урала" и Государственное автономное учреждение "Центр развития туризма" Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве.

Теперь представители туриндустрии Урала и Севастополя будут обмениваться опытом и укреплять межрегиональные связи. 

"Подписание соглашения заложило фундамент дружбы и сотрудничества, а опыт коллег из Екатеринбурга позволит крымскому городу-герою эффективно использовать имеющиеся ресурсы для привлечения туристического потока в Севастополь", — сообщила директор ГАУ "Центр развития туризма" Валерия Бровцына.

Директор МКУ "Столица Урала" Алексей Котомцев уверен, что сотрудничество двух городов будет успешным и взаимовыгодным. Он убежден, жителей Крыма и Урала объединяет то, что они живут в уникальных своей историей городах, которые будут интересны иностранных гостям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Севастополь готов принять туристов с 15 июня.

Последние материалы
В Бахрейне создали робота для борьбы с COVID-19
У московского бизнесмена украли два грузовика фисташек
Визовые центры Финляндии откроются в 18 российских городах
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Украинские шахтеры устроили митинг под окнами Зеленского
В Сиднее строится 40-этажный деревянный небоскреб
Поправки приняты: почему другого не следовало ожидать
На ЕГЭ по истории и биологии спросят про коронавирус
Легковой автомобиль протаранил здание школы
Украинский нацбанк остался без руководителя
Популярное
Бывший СССР
Лукашенко "сливал" Порошенко данные о перемещении российских войск

Белорусский лидер Александр Лукашенко передавал своему коллеге Петру Порошенко информацию о перемещениях российских войск на границе с Украиной

Лукашенко "сливал" Порошенко данные о перемещении российских войск
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Новости Якутска сегодня
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Российский шоу-бизнес
Погибший в Москве актер Максим Парфенов имел проблемы с алкоголем
Российский шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина раскрыла причину смерти мужа
Конрад Ренкас Польша: американский полигон Конрад Ренкас Василий Амирджанов Опричники BLM зачищают культурный ландшафт Василий Амирджанов Любовь Степушова Час икс настал: станет ли "Северный поток-2" "замороженным активом" Любовь Степушова
Комментарии
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Избирательная комиссия завершила подсчет голосов
Россия займет четвертое место в мире без США
Памфилова: Мишустину стоило надеть маску на голосовании
Россия займет четвертое место в мире без США
Телефонный фронт Закира Гасанова
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
Памфилова: Мишустину стоило надеть маску на голосовании
В Петербурге на Дворцовой площади состоялась акция «Стоп поправки»
ЦИК огласил данные по явке на голосование в России
В Петербурге на Дворцовой площади состоялась акция «Стоп поправки»
Трамп раскрыл смысл скандальной статьи NYT о России
Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое
В Алтайском крае за поправки в Конституцию "проголосовал" медведь
В Петербурге на Дворцовой площади состоялась акция «Стоп поправки»
В Петербурге на Дворцовой площади состоялась акция «Стоп поправки»
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ