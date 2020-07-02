Визовые центры Финляндии откроются в 18 российских городах

В 18 российских городах откроются визовые центры Финляндии.

VFS Global сообщает о том, что открытие центров по выдаче виз в Москве, Мурманске, Петрозаводске и Калининграде состоялось 2 июля. А в Архангельске, Выборге, Великом Новгороде, Вологде, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Уфе и Владивостоке визовые центры Финляндии начнут работать с 6 июля.

Уточняется, что для оформления визы нужно оставить предварительную заявку, а при входе в заведения у заявителей будут проверять температуру.