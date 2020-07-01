Крым и Краснодарский край «съели» весь внутренний рынок туризма

Руководитель туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин сообщил, что почти 90% объема текущих бронирований на рынке внутреннего туризма приходится сейчас на долю всего двух российских регионов — Крыма и Краснодарского края.

По словам Ромашкина, в других регионах также есть бронирования, но их объемы на данный момент не дотягивают до показателей прошлого года. Это связано с тем, что пока не все отели возобновили работу, также не решен вопрос с экскурсионными турами и музеями.

По данным за прошлый год, на курорты Крыма и Краснодарского края приходилось лишь около 50% бронирований.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Крыма рассчитывают, что турпоток в июле составит не менее 1,5 млн человек. Именно такое количество человек забронировали места в отелях и санаториях полуострова.