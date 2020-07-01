В Крыму готовы открыть более 400 отелей

1 июля в Крыму официально открылся курортный сезон.

Гостиницы и отели полуострова готовы выполнять все необходимые санитарные нормы.

На сегодняшний день более 420 гостиниц готовы принимать туристов. На территории отелей будут приняты меры за контролем соблюдения социальной дистанции. Кроме того, сотрудникам и постояльцам будут регулярно измерять температуру.

Власти прогнозируют, что в этом году Крым сможет принять более 1,5 млн туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму зафиксирован повышенный спрос на дорогие отели. На полуострове не так много дорогостоящих отелей, но достаточно туристов, которые готовы платить за отдых с повышенным комфортом.