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Новая концепция отдыха и выгодные пакетные туры на "Роза Хутор"

Туризм

Провести лето в горах — это отличная возможность "выдохнуть" после страхов и стрессов пандемической весны. Только здесь, на более чем безопасной социальной дистанции от других отдыхающих, можно обеспечить себе полное единение с природой.

На "Роза Хутор" есть практически все для интересного и нетривиального отпуска:

  • заповедные тропы,
  • чистый воздух,
  • альпийские луга,
  • прохлада водопадов,
  • яркие рассветы и романтические закаты.

В то же время гостей ожидают комфорт и сервис высококлассных отелей, дегустация местных гастрономических изысков в разнообразных кафе и ресторанах курорта.

"Этот сезон трудный для всех: часть людей потеряла работу, у кого-то снизились доходы, а нам надо запускать инфраструктуру курорта после вынужденной паузы. Поэтому мы придумали новые пакетные программы с хорошими скидками, цель которых сделать отдых более доступным и предложить туристам полезные востребованные услуги, о которых они могут даже не знать", — отмечает исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.

До 15 июля при покупке онлайн можно получить качественный и разнообразный отдых по специальным предложениям — со скидками от 31 до 50 процентов. К примеру, пакет "В горы всей семьей" включает 8-дневное проживание с завтраком в отеле Golden Tulip 4*, безлимитный подъем по канатной дороге на Роза Пик, посещение Парка водопадов "Менделиха", катание на веломобиле и родельбане, прокат велосипеда в Роза Долина и трекинг в группе с гидом. Программу можно забронировать до 30 сентября с выгодой 50%, стоимость — от 15 390 руб. на человека. Есть аналогичные предложения:

  • "Активные выходные"
  • "Перезагрузка в горах"
  • "Я выбираю горы"
  • "В горы всей семьей"

Подробнее о готовых пакетных турах на "Роза Хутор" можно узнать на промосайте курорта.

Сейчас для бронирования открыты 14 отелей курорта в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне. Работают канатные дороги, рестораны, кафе и магазины, а также популярные аттракционы. По прогулочному билету вы можете подняться на смотровую площадку Роза Пик (2320 м) с панорамным видом на горы Большого Кавказского хребта и Черное море. Мощный взрыв адреналина обеспечат высокогорные качели, установленные на краю живописного ущелья. Невероятные ощущения подарит еще один необычный аттракцион — родельбан — это управляемые горные сани, максимальная скорость разгона которых достигает 40 км/ч.

На "Роза Хутор" предлагают разнообразные пешие и веломаршруты. Например, можно прогуляться к парку водопадов "Менделиха", на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров. Именно здесь расположен самый высокий в окрестностях Сочи водопад — "Золотой". Его высота составляет 77 метров.

И детям, и взрослым будет интересно побывать на Оленьей ферме и Хаски-хуторе. А еще на курорте открылся для посещения этнохутор "Шишин двор" (название он получил в честь своих создателей — потомков русских поселенцев семьи Шишиных). Здесь все устроено так же, как столетие тому назад. По традиции жители хутора разводят коз неприхотливой мингрельской породы, из молока варят различные сыры, готовят пироги, производят мед. Можно поиграть с козлятами и отправиться на прогулку с пастухами в горы.

С заботой о комфорте и безопасности гостей на "Роза Хутор" гарантируется выполнение всех необходимых мер по профилактике коронавируса.

Весь персонал курорта регулярно проходит лабораторное обследование, ежедневно измеряется температура, выдаются средства индивидуальной защиты. Все помещения, кабины канатных дорог и другое оборудование регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами. Кроме того, туристы при входе на канатные дороги могут измерить температуру и обработать руки антисептиками с помощью специальных диспенсеров.

"На море намного сложнее избежать скопления людей, особенно в жаркий день на пляже. В горах прохладнее, и ветер дует сильнее. Садишься на канатную дорогу, едешь наверх, идешь по тропе, и дистанция с другими туристами не менее 20 м. Разумеется, мы выполняем все правила подачи еды и расселения в гостиницах на 100%. Наша задача — учитывать интересы всех отдыхающих. Мы хотим, чтобы гости "Роза Хутор" чувствовали себя комфортно, в единении с природой, а их проблемы решались очень быстро", — говорит Юрий Колобов.

 

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