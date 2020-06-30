Власти Крыма рассчитывают, что турпоток в июле составит не менее 1,5 млн человек. Именно такое количество человек забронировали места в отелях и санаториях полуострова.
"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования.
На пляжах будут определены ответственные за контроль соблюдения требований", — сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.
Туристов просят надевать маски в общественных местах и соблюдать необходимые требования безопасности, которые действуют в Крыму с начала пандемии COVID-19.
"Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона", — отметил министр курортов и туризма республики Вадим Володин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму зафиксирован повышенный спрос на дорогие отели.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.