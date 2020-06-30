В Эстонии зафиксировали рост турпотока из соседних стран

Туристы начали снова посещать Эстонию.

Первыми в прибалтийскую страну прибыли жители Латвии. Напомним, что Эстония, Латвия и Литва открыли внутренние границы еще в середине мая. В середине июня в Эстонию устремились граждане Финляндии.

По словам эстонских отельеров, большая часть туристов — это молодежь. Пожилых людей мало, предполагается, что они начнут путешествовать ближе к осени.

Загрузка отеля Radisson Blu в Таллине пока чуть больше 20%. В конце июня прошлого года данный показатель превышал 80%. Большая часть гостей — финны.

Паромная компания Tallink также фиксирует рост турпотока. Так, на маршруте Таллин — Хельсинки с середины мая число пассажиров увеличилось с 300 человек до 3000, а в некоторые дни пассажиропоток достигает 10 тыс. человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндию признали самой безопасной страной для туризма. Данный вывод был сделан на основе статистики международных организаций.