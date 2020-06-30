В сентябре в Беломорске состоится открытие Музея Карельского фронта

30 сентября в Беломорске состоится торжественное открытие Музея Карельского фронта. Об этом сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Открытие приурочено к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это первый и единственный музей в России, посвященный Карельскому фронту.

Экспозиция музея будет представлена в девяти залах. Посетители смогут увидеть предметы быта, которыми пользовались во время ВОВ. Все эти вещи были найдены на полях сражений.

Внимание гостей также привлекут семейные реликвии, которые были сохранены и переданы в дар музею. Эффект от экспозиции усилит большое количество фотографий и документов той эпохи.

Для демонстрации военной техники 1941-1945 гг. будет организована специальная площадка. Сейчас сотрудники музея продолжают комплектовать фонды, осуществляется поиск, отбор и реставрация экспонатов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на развитие музея-заповедника Есенина под Рязанью выделят 44 млн рублей.