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В РФ появится закон о развитии экотуризма на заповедных территориях

Туризм » Путешествия

Минприроды разрабатывает законодательную базу для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

Чиновники должны будут разработать правила организации данного вида туризма, составить перечень объектов, которые можно строить на территории заповедников для привлечения туристов.

Экологический туризм будет закреплен на законодательном уровне

Минприроды опубликовало для независимой антикоррупционной экспертизы новую версию поправок, на основе которых должна быть сформирована нормативная база для организации экологического туризма на ООПТ. Предыдущую версию документа не поддержали экологи. В частности, они выразили опасения по поводу неконтролируемого туризма, который может губительно отразиться на состоянии экосистемы.

Главная цель документа — законодательно закрепить понятие "экологический туризм" на законодательном уровне. Кроме того, нужно будет разработать законодательную базу правового регулирования экотуризма на заповедных территориях.

В Минприроды разрабатывают стратегию развития туризма.

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