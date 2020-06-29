9 июля в Дубае стартует ежегодный летний фестиваль скидок

Ежегодный фестиваль скидок "Летние сюрпризы Дубая" стартует на территории эмирата 9 июля 2020 года. Он продлится до 29 августа.

В программу будут входить мероприятия в честь праздника Ид аль-Адха и школьные распродажи "Назад в школу". По традиции в рамках фестиваля будет очень много скидок, акций и развлекательных мероприятий.

"В этом году фестиваль будет встречать гостей — резидентов и туристов — с соблюдением мер профилактики коронавируса. Они будут соблюдаться в торговых комплексах и магазинах, в местах проведения массовых мероприятий", — сообщил руководитель управления Ахмед Аль Хайя.

Фестиваль будет длиться семь недель. В течение всего этого времени гости смогут посетить разные мероприятия, которые обязательно будут интересны всей семье.

Кроме того, у каждого посетителя будет возможность выиграть ценный приз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после пандемии коронавируса отели Дубая снизят цены на 60%.