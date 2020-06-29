Туристический сезон в России продлится до ноября из-за COVID-19

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что летний туристический сезон в России продлится до октября-ноября из-за ситуации с коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что многим жителям страны пришлось отложить поездку в отпуск из-за пандемии. В связи с этим сроки турсезона будет сдвинуты.

"В России в этом году отдохнут 20-22 млн соотечественников", — пояснил Чернышенко.

Он также напомнил о том, что в 21 российском регионе уже в течение месяца работают санатории, в 64 регионах можено совершать поездки без ограничений, с 1 июля будут открыты еще 10 регионов, а в 46 — туристов уже готовы принять местные базы отдыха, гостиницы и пансионаты.

Стоит отметить, что стоимость услуг российских гостиниц осталась на докризисном уровне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россияне проведут лето в Сочи и Краснодарском крае. Чаще всего россияне бронируют туры на июль-август.