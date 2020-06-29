Путин обещал ускорить принятие решения по нацпарку "Тогул"

Президент РФ Владимир Путин пообещал ускорить принятие решения по созданию национального парка "Тогул" в Алтайском крае. Об этом он заявил в рамках встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Экологи утверждают, что в течение года работы по проекту велись представителями общественности совместно с органами власти.

Волонтеры заявили, что несколько затянулся вопрос согласования постановления российского правительства о создании национального парка, где они планируют организовать экотропы, а также проводить реабилитацию участков земли, пострадавших от антропогенного воздействия.

Участники встречи попросили президента дать соответствующее поручение Роснедрам.

"По поводу парка я пометил себе, подтолкнем, что называется, решение", — отметил Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк. Планируется, что он будет создан к 2022 году.