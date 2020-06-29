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На Камчатке стартовал конкурс на должность главы агентства по туризму

Туризм » Путешествия

В Камчатском крае будет проводиться конкурс по поиску нового руководителя регионального агентства по туризму. Первый этап конкурса будет проходить с 29 июня до 10 июля.

В этот период кандидаты должны будут прислать резюме, пройти собеседование в формате онлайн, а также подготовить о себе презентацию на английском языке протяженностью не более пяти минут. Кроме того, претендентам нужно будет написать тест из 48 вопросов по самым разным сферам — от юриспруденции до краеведения. После этого они переходят во второй тур.

"Мы определили перечень тем для проектов, которые будут предложены претендентам. Но они могут инициировать темы и сами. Каждый кандидат на этом этапе должен будет показать знания проектной деятельности, умение коррелировать работу с нацпроектами и так далее", — сообщил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Дмитрий Коростелев.

Третий этап конкурса представляет собой индивидуальное собеседование с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Оно будет проводиться 27 июля.

Имя нового главы агентства по туризму станет известно 28 июля.

Список требований к кандидатам опубликуют на сайте правительства региона в ближайшее время.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке готовят нормативную базу для строительства туркластера.

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