"Приезжайте к нам на Колыму!": в Магаданской области ждут туристов

О том, каковы перспективы развития туризма на Дальнем Востоке, рассказала министр культуры и туризма Магаданской области Людмила Горлачева.

"Мы уверены и надеемся, что сегодня все жители страны к нам, в Магаданскую область , на Колыму, приедут. Пока находились в ситуации карантина, очень много интересных программ онлайн мы представили для жителей нашей страны и показали, какие здесь замечательные красоты и как можно отдохнуть на Дальнем Востоке.

Туристы не боятся холода. Сейчас лето везде, а здесь оно особенное. К тому же у нас интересный регион, мало кто бывал в этих краях.

В Магаданской области необыкновенная историческая ситуация, нам есть чем гордиться. Здесь проходят замечательные мероприятия, например, "Старательский фарт". Туристов порадует красивая природа, расцветает она очень быстро, поскольку лето бывает коротким. Скоро начнется сезон ловли красной рыбы.

Много в регионе достопримечательностей. Люди, которые к нам приезжают, говорят так: "Нам предлагали поехать в Италию или Париж, или Магадан, и мы приняли решение побывать в Магадане. В Париже, Италии, зарубежных странах Европы и Азии мы можем всегда побывать, а в Магадане — не всегда, по разным причинам.

Надеемся, что реализация наших проектов положительно отразится и на туризме по всей стране", — заключила Горлачева.