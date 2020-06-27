Туристическая полиция продолжает следить за порядком на пляжах Пхукета.
По словам мэра Патонга Чалермлак Кебсап, на всех пляжах установлены таблички, напоминающие о правилах безопасности при карантине.
А сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг напомнила, что сотрудники патрулируют местные места отдыха туристов.
"Вы можете прийти на пляж семьей и держаться вместе, но постарайтесь избегать взаимодействий с другими людьми и другими группами. И не собирайтесь для совместного употребления еды и напитков", — напомнил .
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.