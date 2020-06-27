На пляжах Пхукета напоминают о масках

Туристическая полиция продолжает следить за порядком на пляжах Пхукета.

По словам мэра Патонга Чалермлак Кебсап, на всех пляжах установлены таблички, напоминающие о правилах безопасности при карантине.

А сержант туристической полиции Ниттая Бунгтхонг напомнила, что сотрудники патрулируют местные места отдыха туристов.