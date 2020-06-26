В Крыму зафиксирован повышенный спрос на дорогие отели

Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос на бронирование номеров в дорогостоящих отелях в Крыма.

"Мы фиксируем рост продаж дорогих отелей в Крыму. Знаменитый отель Ялты Mrya Resort & SPA, "Вилла Елена", "Riviera Sunrise Resort & SPA" в Алуште и другие пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".

Данная тенденция отмечается и туроператором "Дельфин".

"На днях бронировали санаторий премиум-класса Foros Wellness&Park, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения в этом санатории — от 10 тыс. рублей в сутки на человека", — сообщил генеральный директор Сергей Ромашкин.

Он также пояснил, что в Крыму не так много пятизвездочных отелей, но достаточно туристов, которые готовы платить за отдых с повышенным комфортом.

Так как предложений от дорогих отелей немного, то наблюдается большой спрос. А вот туристов, которые рассчитывают на недорогой отдых, более широкий выбор.

Стоимость размещения в люксовых отелях в Крыму может варьироваться от 207 до 246 тыс. рублей в неделю неделю с перелетом.

Ранее эксперт объяснил высокие цены на отдых в Крыму.