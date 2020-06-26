В 2023 году Россия доставит на МКС двух космических туристов

Корпорация "Роскосмос" пытается удержать за собой рынок космического туризма, поэтому начала предоставлять услугу выхода в открытый космос.

Об этом рассказал космонавт Геннадий Падалка.

РКК "Энергия" сообщила о заключении контракта с компанией Space Adventures, согласно которому в 2023 году в космос на корабле "Союз" отправятся два туриста. Запланировано, что один из них совершит первый в истории выход в сопровождении профессионального космонавта.

"Нашей ракетно-космической отрасли приходится выживать, зарабатывать деньги, это нормально, чтобы туристы не ушли к Илону Маску на его Dragon и к Boeing на Starliner. Им нужно предлагать уникальные возможности", — пояснил Геннадий Падалка.

Стоит напомнить, что компания Virgin Galactic (США) подписала соглашение с NASA о том, что будет играть роль посредника между NASA и SpaceX по доставке космических туристов на международную космическую станцию.

Данная возможность появилась после того, как корабль Crew Dragon совершил удачный испытательный полет, доставив на орбиту двух астронавтов.

Ранее "Правда.Ру" писала о перспективах развития космического туризма.