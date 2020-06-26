Пляж "Роза Хутор" получил "Голубой флаг"

Сегодня в Сочи прошла церемония вручения сертификатов "Голубого флага" — специальной награды международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE). С 1987 года организация отмечает таким образом пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. Экосертификаты в этом году получил 21 сочинский пляж, в том числе и пляж "Роза Хутор" в Имеретинской долине.

"То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получил сертификат — существенное достижение для нашего города. Это говорит о безопасности, чистоте воды Черного моря, высоком качестве инфраструктуры, которая предложена туристам. Останавливаться на этом мы не будем. Ограничения, связанные с пандемией, постепенно снимаются, мы готовы принимать гостей. Сегодня в Сочи находится более 30 тысяч туристов, которые размещаются в отелях, санаториях и, конечно же, ходят на пляжи", — рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский на церемонии вручения экосертификатов.

Пляж курорта "Роза Хутор" получает "Голубой флаг" FEE уже в третий раз.

"Мы выполняем все требования сертификата, включая дополнительные пробы воды, уборку пляжной территории, организацию селективного сбора мусора. На пляже проходят различные программы, направленные на популяризацию экологического формата. У нас организована комфортная среда для маломобильных групп граждан, есть пандусы для входа в море. Это очень удобно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых. На пляже есть лежаки, зонтики, аэрарии, шатры-бунгало, детский клуб, зона для СПА, дайвинг, сап-серфинг. Дважды в день организован трансфер до горного курорта, что позволяет гостям совместить отдых на море и в горах", — отметила начальник пляжа курорта "Роза Хутор" Кристина Вексельберг.

Сегодня к высоким требованиям экологического сертификата добавлены рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса. Так, на пляже "Роза Хутор" организована специальная обработка территории и оборудования, проходит тестирование сотрудников, лежаки разнесены на необходимую социальную дистанцию.

Пляж курорта планируется открыть для отдыхающих 1 июля.