На развитие музея-заповедника Есенина под Рязанью выделят 44 млн рублей

На развитие музея-заповедника Сергея Есенина к 125-летию со дня рождения поэта было решено выделить 44 млн рублей.

Глава Рязанского региона Николай Любимов пояснил, что за последние несколько лет в музее появились новые экспозиции, было создано несколько культурно-образовательных проектов, издана тематическая литература.

Что касается корректировки плана основных юбилейных мероприятий, то выставки, посвященные творчеству Сергея Есенина, будут перенесены на более поздние даты.

Также будут проведены:

образовательные проекты;

конкурсы и конференции;

показ художественных фильмов;

спектакли.

Одни их крупных предстоящих событий — Международный научно-практический симпозиум "Биография и творчество Есенина в контексте мировой культуры", межрегиональная научная конференция на тему сохранения культурного и природного наследия, а также Всероссийский есенинский праздник поэзии.