На развитие музея-заповедника Сергея Есенина к 125-летию со дня рождения поэта было решено выделить 44 млн рублей.
Глава Рязанского региона Николай Любимов пояснил, что за последние несколько лет в музее появились новые экспозиции, было создано несколько культурно-образовательных проектов, издана тематическая литература.
Что касается корректировки плана основных юбилейных мероприятий, то выставки, посвященные творчеству Сергея Есенина, будут перенесены на более поздние даты.
Также будут проведены:
Одни их крупных предстоящих событий — Международный научно-практический симпозиум "Биография и творчество Есенина в контексте мировой культуры", межрегиональная научная конференция на тему сохранения культурного и природного наследия, а также Всероссийский есенинский праздник поэзии.
"Уверен, что такое масштабное празднование юбилея со дня рождения Есенина будет способствовать популяризации его литературного наследия, а также укреплению позитивного имиджа России и Рязанской области в международном культурном пространстве", — заключил Николай Любимов.
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