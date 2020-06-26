Таиланд готов возобновить международное сообщение с сентября

Директор Управления гражданской авиации Таиланда Чула Сукманоп выступил с заявлением о том, что ни одна из авиакомпаний на данный момент не заинтересовала в возобновлении международных рейсов к июлю 2020 года. Именно в июле истекает срок действия приказа о закрытии воздушного пространства.

"Я верю, что международные рейсы возобновятся в сентябре этого года. Ни одна из авиакомпаний не может оценить спрос на авиаперевозки. Они должны подождать и оценить ситуацию к концу нынешнего месяца", — заявил он.

Чиновник отметил, что даже в сентябре полёты будут доступны не всем пассажирам:

"Правительство должно принять окончательное решение, прежде чем воздушное пространство страны может быть открыто. Но это не означает тотального открытия для авиапассажиров, поскольку только бизнесмены смогут совершать полёты в соответствии с так называемыми предложениями о путешествиях", — отметил Сукманоп.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Таиланда откажутся от дешевых пакетных туров.

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