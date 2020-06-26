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В Минприроды разрабатывают стратегию развития экотуризма

Туризм » Путешествия

Минприроды планирует протестировать новую стратегию развития внутреннего туризма. Основной акцент предполагается сделать на активизации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Но есть ряд проблем, которые необходимо решить для успешного развития направления.

Что мешает развитию экотуризма?

Во-первых, туристы не посещают многие места, так как не обладают достаточной информацией о них. Для решения данной проблемы Минприроды разрабатывает сайт об экологическом туризме. На портале будет представлена информация о заповедниках, стоимости, схемы проезда и др.

Во-вторых, экотуризм не прописан в законодательстве. В связи с этим в Госдуму предложили внести законопроект, который направлен на развитие экотуризма.

На данный момент Минприроды и представители туристической индустрии выбрали 16 пилотных направлений ООПТ.

Самыми интересными для посещения направлениями являются:

  • заповедники "Остров Врангеля" (Чукотский АО);
  • "Кроноцкий" (Камчатский край);
  • нацпарк "Русская Арктика" (Архангельская область);
  • нацпарк"Куршская коса" (Калининградская область).

Еще одна причина, по которой россияне не посещают эти места, — это высокая стоимость авиабилетов. В Минприроды отметили, что власти уже работают над тем, чтобы сделать перелеты по стране более дешевыми.

Есть и другие проблемы в экотуризме, которые необходимо решить: нехватка кадров, отсутствие необходимой инфраструктуры, организация охраны зон и вывоза мусора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стартовал Всероссийский конкурс по развитию экотуризма в России.

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