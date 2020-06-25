Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Сын Хрущёва в США скончался от ранения в голову
За двойное голосование грозит крупный штраф
Эксперт: "У нас все есть для развития сельского туризма"
Губернатор Калининградской области сорвал свадьбу
Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США
Коронавирус выявлен у шести футболистов "Оренбурга"
На голосование по поправкам в Конституцию совершена внешняя атака
Казахстанский президент уволил главу минздрава с диагнозом "COVID-19"
В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров

В Выльгорте построят Дом северных ремесел

Туризм » Путешествия

В Выльгорте Сыктывдинского района планируется построить Дом северных ремесел. Это будет творческое пространство, включающее 12 учебно-производственных мастерских и интерактивные выставочные площади.

Данный объект будет возводиться в рамках федеральной программы развития села.

В селе уже есть Дом народных ремесел "Зарань". Новый проект отличается от него тем, что в нем планируется создать площадку для производства и продажи изделий. Кроме того, здесь будут проводиться курсы повышения квалификации мастеров.

"На данный момент Дом северных промыслов — это только проект, сейчас готовят документы для федерального конкурса в рамках госпрограммы "Развитие сельских территорий". Объем финансирования не известен", — сообщили в администрации Сыктывдинского района.

По мнению авторов проекта, новый объект позволит создать рабочие места и будет способствовать развитию туризма в регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области процветают народно-художественные промыслы.

Последние материалы
За двойное голосование грозит крупный штраф
Эксперт: "У нас все есть для развития сельского туризма"
Губернатор Калининградской области сорвал свадьбу
Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США
Коронавирус выявлен у шести футболистов "Оренбурга"
На голосование по поправкам в Конституцию совершена внешняя атака
Казахстанский президент уволил главу минздрава с диагнозом "COVID-19"
В Выльгорте построят Дом северных ремесел
В Сыктывкаре загорелся гараж на площади 700 квадратных метров
Популярное
Российский шоу-бизнес
Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова

Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.

Назван размер компенсации, которую заплатит Ефремов семье Захарова
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Общество
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Бывший СССР
Лукашенко расплакался на параде Победы в Москве
Зарубежный
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова Наталия Красовская Наши виртуальные друзья: как спастись от самообмана Наталия Красовская Руслан Веснянко Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме Руслан Веснянко
Комментарии
Комитет "НЕТ!" сказал "нет": сторонники Ходорковского против бойкота
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Комитет "НЕТ!" сказал "нет": сторонники Ходорковского против бойкота
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Расчувствовавшись, Лукашенко назвал Москву "столицей Родины"
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ