В Выльгорте построят Дом северных ремесел

В Выльгорте Сыктывдинского района планируется построить Дом северных ремесел. Это будет творческое пространство, включающее 12 учебно-производственных мастерских и интерактивные выставочные площади.

Данный объект будет возводиться в рамках федеральной программы развития села.

В селе уже есть Дом народных ремесел "Зарань". Новый проект отличается от него тем, что в нем планируется создать площадку для производства и продажи изделий. Кроме того, здесь будут проводиться курсы повышения квалификации мастеров.

"На данный момент Дом северных промыслов — это только проект, сейчас готовят документы для федерального конкурса в рамках госпрограммы "Развитие сельских территорий". Объем финансирования не известен", — сообщили в администрации Сыктывдинского района.

По мнению авторов проекта, новый объект позволит создать рабочие места и будет способствовать развитию туризма в регионе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области процветают народно-художественные промыслы.