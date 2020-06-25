К 2025 году в Курске на острове Палея появится свой Кремль

На острове Палея, расположенном на реке Сейм, появится парк-музей "Ратный град". Предполагается, что он будет разделен на несколько участков, каждый из которых будет отражать определенный период русской истории:

Древняя Русь;

Средневековье;

Первая мировая война;

Великая Отечественная война и т. д.

К 2025 году здесь также появится Курский Кремль.

В ходе последнего выездного совещания, которое проходило под руководством заместителя губернатора Курской области Александра Чуркина, обсуждались вопросы комплексной реконструкции острова.

Новый парк призван стать центром событийного туризма, который будет привлекать в регион туристов из разных российский регионов.

Заместитель губернатора считает, что к 2032 году этот объект станет площадкой празднования 1000-летия Курска.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Курской области разработали стратегию развития туризма до 2030 года."Соловьиный край России" имеет большой туристический потенциал, поэтому вопросам развития туризма уделяется пристальное внимание.