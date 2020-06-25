На острове Палея, расположенном на реке Сейм, появится парк-музей "Ратный град". Предполагается, что он будет разделен на несколько участков, каждый из которых будет отражать определенный период русской истории:
К 2025 году здесь также появится Курский Кремль.
В ходе последнего выездного совещания, которое проходило под руководством заместителя губернатора Курской области Александра Чуркина, обсуждались вопросы комплексной реконструкции острова.
Новый парк призван стать центром событийного туризма, который будет привлекать в регион туристов из разных российский регионов.
Заместитель губернатора считает, что к 2032 году этот объект станет площадкой празднования 1000-летия Курска.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Курской области разработали стратегию развития туризма до 2030 года."Соловьиный край России" имеет большой туристический потенциал, поэтому вопросам развития туризма уделяется пристальное внимание.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.