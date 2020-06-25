Свободные места в отелях Анапы могу внезапно закончиться.

По словам экспертов, в этом году на отдых в Анапу поедет больше людей, чем в 2019-м.

"После официального открытия курортов идет активный рост числа бронирований. По состоянию на сегодня, загрузка отелей — от 20 до 50 процентов в зависимости от отеля. При этом каждый день в гостиницах идут большие заселения, и загрузка постоянно растет. Дефицита мест пока нет, но скоро начнет ощущаться", — рассказали в пресс-службе крупного туроператора.