Консульство Финляндии возобновило прием документов на визу

Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило о частичном возобновлении работы. Россияне смогут подать заявления на получение визы.

Но пока это касается только определенных граждан.

Кто сможет подать заявление на визу?

В первую очередь, речь идет о туризме с образовательной целью. На визу смогут подать документы студенты, у которых осенний семестр начнется осенью.

Также заявления смогут подать россияне, которые планируют работать в Финляндии. Сообщается, что найм сезонных рабочих в стране пока запрещен.

Третья категория граждан — это претенденты на визу "на основании воссоединения семьи". При этом забронировать время для подачи заявления можно только через систему электронной записи. В первую очередь будут ждать тех граждан, которые уже были записаны, но визит пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндию признали самой безопасной для туризма страной.