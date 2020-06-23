Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Семьи с детьми до 16 лет получат ещё одну выплату в 10 тысяч рублей
Путин продлил стимулирующие выплаты медикам до сентября
Йогурт поможет снизить риск развития гипертонии
Власти Португалии возвращают снятые ограничения
Индия хочет "надавить" на Россию, чтобы получить С-400
Тарасова поздравила Роднину с Олимпийским днём
Дуриан переполошил сотрудников почты в Германии
Лжехирург обезобразила клиентку в Магнитогорске
Пять "суррогатных" детей нашли в московской квартире

Консульство Финляндии возобновило прием документов на визу

Туризм » Путешествия

Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило о частичном возобновлении работы. Россияне смогут подать заявления на получение визы.

Но пока это касается только определенных граждан.

Кто сможет подать заявление на визу?

В первую очередь, речь идет о туризме с образовательной целью. На визу смогут подать документы студенты, у которых осенний семестр начнется осенью.

Также заявления смогут подать россияне, которые планируют работать в Финляндии. Сообщается, что найм сезонных рабочих в стране пока запрещен.

Третья категория граждан — это претенденты на визу "на основании воссоединения семьи". При этом забронировать время для подачи заявления можно только через систему электронной записи. В первую очередь будут ждать тех граждан, которые уже были записаны, но визит пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндию признали самой безопасной для туризма страной.

Последние материалы
Власти Португалии возвращают снятые ограничения
Консульство Финляндии возобновило прием документов на визу
5G уже тестируются в России. Как скоро технология станет доступна всем
Как Варшава исполнила свою мечту и оказалась в кошмаре
Индия хочет "надавить" на Россию, чтобы получить С-400
Круизы "Принцессы Анастасии" отменили до 12 июля
Тарасова поздравила Роднину с Олимпийским днём
Дуриан переполошил сотрудников почты в Германии
Лжехирург обезобразила клиентку в Магнитогорске
Пять "суррогатных" детей нашли в московской квартире
Популярное
Общество
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств

Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.

"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
Новости футбола
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
Новости спецслужб
Эксперт объяснил, что курский силовик мог "слить" спецслужбам Украины
Новости спорта
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Руслан Веснянко Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым Руслан Веснянко Усам Оздемиров Безусловный базовый доход как национальная идея Усам Оздемиров Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов
Комментарии
Домогарова, поддержавшего Ефремова, затравили в Сети
Будет ли Россия использовать бунты в США
Индия хочет "надавить" на Россию, чтобы получить С-400
Адвокат Ефремова обвинил в смерти Сергея Захарова очевидцев ДТП
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Будет ли Россия использовать бунты в США
Оно нам надо? Почему в Россию везут ядерные отходы из Германии
Оно нам надо? Почему в Россию везут ядерные отходы из Германии
Адвокат Ефремова обвинил в смерти Сергея Захарова очевидцев ДТП
В библиотеки будут пускать только при наличии маски
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
Ефремов все же сможет когда-нибудь управлять машиной
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ