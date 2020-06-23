Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило о частичном возобновлении работы. Россияне смогут подать заявления на получение визы.
Но пока это касается только определенных граждан.
В первую очередь, речь идет о туризме с образовательной целью. На визу смогут подать документы студенты, у которых осенний семестр начнется осенью.
Также заявления смогут подать россияне, которые планируют работать в Финляндии. Сообщается, что найм сезонных рабочих в стране пока запрещен.
Третья категория граждан — это претенденты на визу "на основании воссоединения семьи". При этом забронировать время для подачи заявления можно только через систему электронной записи. В первую очередь будут ждать тех граждан, которые уже были записаны, но визит пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Финляндию признали самой безопасной для туризма страной.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.