Круизы "Принцессы Анастасии" отменили до 12 июля

Паромная компания MOBY SPL решила продлить запрет на круизы до 12 июля 2020 года.

Данное решение аргументировано тем, что в России и некоторых странах Евросоюза введены меры профилактики распространения COVID-19, в связи с чем въезд иностранных туристов ограничен.

Туристам, которые забронировали рейсы, предлагается перенести поездку на любую удобную дату на аналогичный маршрут с отправлением до 28 декабря 2020 года.

Так как пока неизвестно, когда возобновят регулярное паромное сообщение, компания приостановила продажу билетов на круизы до конца лета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Хакасии работают над созданием проекта "Беркуты", который предполагает организацию речного и круизного туризма на берегу Красноярского водохранилища. В настоящее время авторы проекта ищут инвесторов.