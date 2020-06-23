Хакасию назвали любимым местом отдыха Владимира Путина

Российский президент Владимир Путин очень любит отдыхать в Хакасии. Об этом в ходе видеоконференции, посвященной развитию туризма в республике, рассказала начальник отдела развития туризма Министерства экономического развития региона Ольга Кузьмина.

Она отметила, что Хакасия — археологическая Мекка. Здесь находится более 30 тысяч архитектурных памятников, а также большое количество объектов федерального значения.

"Хакасия — это сибирская Швейцария, здесь представлены практически все виды природы и рельефов, кроме, наверное, субтропиков. Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озёр. Хакасия — это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер. Конечно же, Хакасия — это любимое место отдыха нашего президента РФ", — отметила представитель Минэкономразвития республики.

Также она добавила, что в Хакасии все гордятся тем, что здесь нравится отдыхать президенту, и они ждут приезда главы государства на отдых в регион.

Ранее Владимир Путин заявил, что отдохнуть неузнанным у него не получится.