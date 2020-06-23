Wildberries создаст туристические сервисы для путешествий по России

Интернет-ритейлер Wildberries планирует создать онлайн-сервисы путешествий. С их помощью пользователи смогут узнавать об уникальных достопримечательностях, бронировать гостиницы, приобретать билеты в музеи и создавать маршруты для поездок по России.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в этом году компания намерена способствовать развитию внутреннего туризма.

"Мы вот заранее наметили в 2020 году сильно прокачать внутренний туризм. Замечательно, если люди начнут ездить по родной стране", — отметила Бакальчук.

В марте Wildberries уже запустил сервис по продаже авиабилетов. Теперь на сайте компании в специальном разделе "Авиабилеты" можно покупать билеты без переадресации на другие сервисы.

На данный момент вопрос создания туристического проекта обсуждается с регионами. Уже получен отклик из Ульяновской области.

Напомним, что ритейлер работает в таких странах, как Россия, Словакия, Польша, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.